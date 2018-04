Nissan Pivo draait om as

Door: BV

issan toont eind deze maand op het Autosalon van Tokyo de Pivo. Dat is een concept voor een elektrisch aangedreven stadswagen. Het hele bolvormige interieur ervan kan om z’n as wentelen. Daardoor kan het nauwelijks 2,70m lange model zonder manoeuvre van richting veranderen en moet parkeren een makkie worden. De elektromotor krijgt z’n kracht van lithium-ion batterijen die via het stroomnetwerk geladen moeten worden.

In het interieur is er ruimte voor drie inzittenden. De bestuurder zit in het midden. Beide passagierszetels liggen wat dieper om de bestuurder bij z’n handelingen niet te hinderen. De toegang tot het interieur wordt verzekerd door twee omvangrijke naar achteren kantelende deuren.

Spiegels ontbreken; de dode hoeken worden geëlimineerd door een systeem met camera’s en lcd-schermen die in de A-stijlen werden ingewerkt. Een bedieningspaneel op het stuurwiel stuurt draadloos het audio- en navigatiesysteem aan.