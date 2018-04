Bentley Continental GT: de Cabrio

Door: BV

a de recente marktintroductie van de vierdeurs eerder dit jaar en de in 2003 gelanceerde tweedeurs Coupé, vervolledigt Bentley nu de Continental-familie met de Convertible. Het lijnenspel, dat volgens de constructeur zowel tijdloos als krachtig en sportief is, werd weerom door de Belg Dirk Van Braeckel bepaald.

Onderhuids verandert er, op enkele verstevigingen na, niets. De aandrijflijn en het onderstel kennen we al. Het is een edele twaalfcilinder (in W-vorm, net als de bodemplaat afkomstig van bij VW) die de open sportwagen naar een topsnelheid van 304km/u kan stuwen. Daarvoor worden overigens nog steeds de vier wielen ingeschakeld.

De dakconstructie verdwijnt met een druk op de knop onder de afdekkap, waardoor de gordellijn onverstoord blijft. Voor het dak zelf gebruikt de constructeur stof, in meerdere lagen om een goede thermische isolatie te garanderen en het geluid te drukken. Bentley garandeert voldoende zitruimte voor vier volwassenen en een koffervolume dat hun bagage kan accomoderen, maar geeft in dit stadium nog geen verdere details.

De Bentley Continental GT Convertible (kortweg GTC) is de tweede cabrio uit het aanbod van de Britse luxeconstructeur. Vorige maand kondigde de constructeur nog de terugkeer van de Azure-badge aan. Die zal gebruikt worden voor een Cabrio op basis van de Arnage, het vlaggenschip uit het gamma. De Bentley Continental GTC wordt laat in 2006 geïntroduceerd.