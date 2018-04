Mini-Chrysler op de tekentafel

Door: BV

u de brandstofprijzen ook in de VS de pan uit swingen, komen er barsten in de ‘Big is Beautiful’-filosofie van de Amerikanen. Dankzij de betere verbruikscijfers winnen de kleine auto’s er terrein. Daardoor denken de Amerikaanse automerken nu ook aan compact vervoer. Chrysler werkt aan een concept car van een compacte vijfzitter; de Akino. Daarvan zijn nu de eerste beelden vrijgegeven.

De naam is afkomstig van de interieur- en exterieurontwerpster Akino Tsuchiya (37). Ze is afkomstig uit Japan en momenteel werkzaam in het DaimlerChrysler Pacifica Advanced Design Center in Carlsbad (Californië).

Het uiterlijk wordt gekenmerkt door snijdende lijnen die grote contrasterende vlakken definiëren. De zijruiten worden een opvallend stijlkenmerk doordat ze in een andere tint worden uitgevoerd als de rest van het glasoppvervlak. In het interieur gebruikte Akino een selectie van natuurlijke en recycleerbare synthetische materialen. Er is een bamboevloer, maar ook losse kussens. Het interieur is uitgerust met sfeerverlichting. Als alles volgens plan verloopt, zien we het model wellicht op één of andere autobeurs debuteren.