Nieuwe Audi Q7 vanaf € 49.500

udi start met de voorverkoop van de Q7. Dat impliceert dat ook het prijskaartje bekend is. Audi’s SUV komt naar België vanaf € 49.500. Voor die prijs krijgt u een 3.0 TDI diesel die omwille van evidente fiscale redenen tot 211pk teruggeschroefd is. Een versie met 233pk staat ook in de catalogus. Die moet Audi € 52.400 opleveren, maar heeft recht op extra uitrusting. De 350pk sterke 4,2l FSI is te koop vanaf € 67.000. Alle versies hebben recht op quattro vierwielaandrijving en een tiptronic automaat.