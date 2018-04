Ford Galaxy 2 bijna helemaal klaar

Door: BV

e Ford Galaxy is één van de weinige verrassingen op het Autosalon van Frankfurt. Officieel is het tentoongestelde model nog een concept, maar het definitieve productiemodel zal nauwelijks nog aangepast worden. Zelfs de kleur zullen we bij de lancering half volgend jaar in de catalogus terugvinden. De gespannen lijnen, de nieuwe vorm van de koplampen en de nieuwe vorm van de heldere achterlichtblokken zijn onderdelen van een nieuwe stijltaal voor de constructeur. Het huidige design wordt overboord gegooid wegens te saai. Enkel de geaccentueerde wielbogen blijven behouden. Die benadrukken de rijeigenschappen, vielen in de smaak en mogen dus blijven. Het interieur van deze Galaxy biedt uiteraard weer plaats aan zeven inzittenden. Die krijgen een superieur zicht op de baan, dankzij de grote glasoppervlakken en het hoge heuppunt. De configuratie is aanpasbaar en voortaan hoef je daarvoor geen zetels meer thuis te laten. Ze verdwijnen in de bodem en laten een vlakke laadvloer achter. De interieurpanelen worden afgewisseld met contrasterende sierlijsten om de ruimte-indruk te versterken.

Het vloeiende lijnenspel dient hetzelfde doel. Het instrumentcluster krijgt een centraal scherm voor de boordcomputer en twee grote conventionele wijzerplaten. De verlichting daarvan gebeurt geheel door LEDs. Voor een optimale ergonomie, verhuist de versnellingspook naar het bovendeel van de middenconsole. Het glazen dak met geïntegreerde dakbergvakken van het showexemplaar zal in de optielijst terug te vinden zijn. Het strekt van de A-stijl tot aan de rugleuning van de zetels op de tweede zitrij.

De nieuwe Galaxy komt er in eerste instantie met drie motoren; een 145pk en 190Nm sterke 2.0l viercilinder benzinemotor (gekoppeld aan een vijfbak), een 125pk en 285Nm 1.8 TDCi-diesel en een 143pk en 340Nm krachtige 2.0l TDCi. Beide diesels worden aan een zesbak gelinkt. Het onderstel heeft recht op een McPherson voorophanging, zoals bij de Mondeo, en een complexe achtertrein die bij de Focus en C-Max wordt geleend.