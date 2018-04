Mini komt met break

Door: BV

ij BMW, dat de plak zwaait over Mini, wordt hard gewerkt aan de opvolger van de huidige Mini. Een icoon -dat tegen de verwachting van velen met succes gereïncarneerd werd- moderniseren is een sinecure onderneming, al weten ze bij de trendy constructeur blijkbaar wel hoe ze dat moeten aanpakken. De Mini concept in Frankfurt geeft een idee van de geëvolueerde looks. Dat het tentoongestelde model een break werd, is geen toeval. Mini plant van de nieuwe generatie naast de driedeursversie ook een vijfdeursvariant en een break. Exact 45 jaar geleden deed Austin het al eens voor. Toen stelde het de Mini Traveler voor.

Het Mini Concept beschikt over een langere wielbasis. De koets krijgt onder meer over een glazen dak en een originele structuur. De B-stijl wordt achterwege gelaten. Aan de linkerzijde is het een grote deur die de toegang tot het interieur verschaft. De rechterflank krijgt twee tegengesteld openende deuren die ruim toegang verschaffen tot zowel de voorste- als de achterste zitplaatsen. Ook de kofferklep is niet bepaald conventioneel. Een naar boven scharnierend model is wellicht praktischer, maar dit showexemplaar krijgt twee openklappende deurtjes. Met de individuele achterzetels neer, wordt de laadvloer geheel vlak. Het interieur is afgewerkt in de fijnste materialen en omvat enkele zwevend opgestelde componenten, waaronder de voorzetels en het dashboard.