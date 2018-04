In het echt: Bentley Azure

Door: BV

entley onthult vandaag de nieuwe Azure op het Autosalon van Frankfurt. De Luxueuze vierzitter komt bovenaan in het gamma en zal volende lente te koop zijn. Het model is de productieversie van de Arnage Drophead Coupe die in januari van dit jaar op het Autosalon van Detroit z’n opwachting maakte. Afgelopen maand maakte Bentley al de naam bekend. Van 1995 tot 2002 had het luxemerk onder de naam Azure al een Cabrio in de catalogus. De basis wordt gedeeld met de huidige Arnage en moet in alle luxe plaats bieden aan vier inzittenden.

Het interieur en de achterpartij zijn geheel nieuw ontworpen. De stoffen dakconstructie wordt hydraulisch bediend en vouwt onder de afdekkap in minder dan 30 seconden. De krachtbron is de gekende V8 met twee turbo’s. Die levert 450pk uit een inhoud van 6,75l en produceert 875Nm koppel.