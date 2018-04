Rinspeed sober met Porsche 997 Indy

Door: BV

e Zwitserse tuner Rinspeed staat gekend om z’n extravagante ontwerpen waarmee het bedrijf steevast elk jaar uitpakt op het Autosalon van Genève. In Frankfurt is het bedrijf ook aanwezig; met een opvallend sobere creatie. De Rinspeed Indy is gebaseerd op de Porsche 997 Carrera S. De inspiratie is echter afkomstig van de laatste RS. Dat is vooral de hertekene bumperschilden, de vaste achtervleugel en de opvallende Indy-striping aan te zien. Het model is uitgevoerd in een witte metaalkleur die samen met verfspecialist Lesonal is ontwikkeld.

Het mechanische gedeelte lieten de Zwitsers ongemoeid. Enkel de remmen werden aangepast om nog meer uithouding en bijtkracht te verzekeren. Gele remzadels accentueren dat gegeven. Om plaats te bieden aan de indrukwekkende remschijven zijn tweedelige 19-duims velgen standaard. De ophanging werd vervangen waardoor de vrij hoogte met 3,5cm terugliep.

In het interieur Őtoegankelijk via vleugeldeuren- trekt Rinspeed de spartaanse RS-filosofie door. De achterbank wordt verwijderd (wat het gewicht positief beïnvloedt) en de sportzetels vooraan zijn vervangen door echte kuipjes. Het interieur wordt opgeleukt met alcantara. Onder meer de versnellingspookknop en het stuurwiel zijn ermee bekleed.