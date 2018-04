Eerste info nieuwe Toyota Yaris

Door: BV

n de herst van 1998 bedankte Toyota de Starlet voor bewezen diensten en werd het model afgelost door de eerste generatie van de Yaris. Na een carrière van zeven jaar wordt die nu afgelost door de tweede uitvoering. Die zal debuteren op het Autosalon van Frankfurt. In Japan is het model al enige tijd te koop onder de naam Vitz (Toyota gebruikt ook nog Echo op sommige markten). Op enkele uitrustingsdetails na zijn de Japanse en Europese variant overigens nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De nieuweling behoudt het gedrongen uiterlijk, maar oogt vlotter en speelser. Een meer karaktervolle snoet en een oplopende gebogen gordellijn zorgen daarvoor. Het design oogt Europees en dat is geen toevalstreffer. Voor de eerste generatie nam Toyota een Griekse ontwerper onder arm. Dit maal zorgde Toyota’s ED2-designstudio voor de looks, en die is gevestigd in Zuid-Frankrijk, nabij Nice.

Toyota wil voorlopig enkel kwijt dat de Yaris ruimer, comfortabeler en praktischer wordt en dat de kwaliteit en veiligheid werden opgewaardeerd. Eind dit jaar wordt het model op de Europese markt geïntroduceerd.