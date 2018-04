Racy driewieler: Peugeot 20Cup

Door: BV

P

eugeot ontwikkelde een racy stijlstudie die het nieuwe sportieve karakter van het merk met de Leeuw moet benadrukken. De concept car is gebaseerd op radicale technische keuzes. Het model werd opgetrokken rond een monocoquestructuur in carbon met twee afzonderlijke zitplaatsen. De aandrijfeenheid werd dwars ingebouwd om het voorste wielstel maximaal te belasten. De achtertrein bestaat uit een eenzijdige swingarm, waaraan één centraal wiel bevestigd wordt. Dat doet enkel dienst als geleidingspunt. Er rust nauwelijks gewicht op. De vormgeving van het koetswerk wordt gedomineerd door de grote luchtopening vooraan. In het lijnenspel valt één van Peugeots toekomstige modellen te herkennen. Het merk toont daarmee duidelijk een nog meer ‘katachtige’ stijlrichting in te zullen slaan. De flanken van de koets werden zo gevormd dat ze dienst doen als een diffuser die de voorwielen tegen het asfalt zuigen.

Onder de kap zit een prototype voor een nieuwe motor. Die wordt door PSA (Peugeot Citroën) en BMW gezamenlijk ontwikkeld. Het is een viercilinder benzinekrachtbron die voorzien is van rechtstreekse injectie en een turbocompressor. Deze versie is goed voor dik 170pk en een maximumkoppel van 240Nm. De aandrijflijn omvat een sequentiële handgeschakelde zesbak. De tweezitter is uitgerust met een tandheugelbesturing en een multifunctioneel stuur. De link met het wegoppervlak wordt gevormd door dubbele triangelconstructies vooraan. De velgen hebben een diameter van 18 duim. Vooraan zijn ze geschoeid met 210/65-rubber. Achteraan zit op het wiel van ‘kooitype’ een band die 377/71 groot is. Het koetswerk kan in zwart of wit uitgevoerd worden en het interieur is bekleed met zwart leder. De 20Cup meet 3,3m in de lengte, is 1,77m breed en amper 1,16m hoog.

In de 20Cup zullen jonge racebeloften binnenkort ervaring kunnen opdoen. Peugeot zet immers een competitie op poten. Het model dat daarvoor gebruikt zal worden krijgt wel een andere look, maar zal volgens de constructeur duidelijk geïnspireerd zijn op het showmodel.