CVT én diesel voor Dodge Caliber

hrysler bevestigt dat het de Dodge Caliber concept car effectief in productie neemt. Het model moet het merk weer in de kijker werken op de thuismarkt en het speerpunt vormen van de Europese veroveringspolitiek. Ergens in de tweede helft van 2006 wordt het model bij de dealer verwacht.

Dodge’s eerste wereld auto zal een nieuwe generatie continu variabele transmissies gebruiken. Die maken nog steeds gebruik van twee V-poelies en een stalen riem om de verhouding tussen ingang- en uitgangsnelheid te regelen. Het resultaat is een continue variabele overbrenging, of een oneindig aantal versnellingen. Omdat de motor op die manier beter benut kan worden, door dichter bij de toerentallen te blijven die een optimaal rendement garanderen, worden de acceleraties vlotter en het verbruik gedrukt. Ten opzichte van een klassieke viertrapsautomaat verbruikt de CVT (foto) tot 8% minder. Zelf schakelen tussen 6 virtuele versnellingen zal ook kunnen.

Het pallet benzinemotoren omvat een 140pk sterke 1.8l, een 2.0l met 150pk en een 2.4l met 170pk. Die motoren zijn allen viercilinders afkomstig uit de ‘World Engine’-familie; een programma voor de gezamenlijke ontwikkeling van motoren waar onder meer Mercedes, Chrysler, Hyundai en Mitsubishi hun medewerking aan verlenen. Dieselen zal ook kunnen, met een geavanceerde 2-liter. Die zal beschikken over rechtstreekse hogedrukinjectie (tot 2.000 bar), een turbo met variabele geometrie en vier kleppen per cilinder. Dodge stelt een vermogen van 136pk en 310Nm koppel voorop.