Jaguar reanimeert Daimler met Super Eight

it najaar komt er weer een Daimler op de markt. Het laatste model onder deze historische merknaam verdween 7 jaar geleden uit de catalogus. Sinds 1960 is de naam van het oudste Britse automerk voorbestemd voor de meest luxueuse Jaguar-modellen en dat wordt dit maal niet anders. De nieuwe Daimler, Super Eight, is gebaseerd op de lange versie van de Jaguar XJ waardoor de passagiers achteraan Őop een enkele millimeter na- over één meter beenruimte beschikken.

De typische Daimler-signatuur is afkomstig van de radiatorgrille met gecanneleerde pijpen, de specifieke kofferklep en de hoofdsteunen met Daimler-logo. De Super Eight beschikt voorts over een omlijsting van de buitenspiegels, achterlichten en nummerplaat in chroom en 18-duims lichtmetalen velgen. De koets is verkrijgbaar in 6 tinten, waarvan er twee exclusief zijn voorbehouden voor het luxemerk. Het interieur dat versiert is met houtpanelen in wortelnotelaar en bukshout (voor een elegant contrast) is beschikbaar in drie tinten. Tot de binnenuitrusting horen opklapbare werktafeltjes, tapijten in lamswol, elektrisch regelbare individuele achterzetels, klimaatregeling met vier temperatuurszones en een navigatiesysteem met aanraakscherm. Om het interieur zo stil mogelijk te houden, wordt het glas akoestisch gelaagd.

Onder de kap zit een 4,2l V8 motor met compressor. Die levert 400 paarden en 553Nm koppel die door een zestrapsautomaat zijdezacht naar de aangedreven achterwielen versluisd worden. Sprinten naar 100km/u doet de Daimler desgewenst in 5,3 tellen. De topsnelheid wordt elektronisch beteugeld bij 250km/u. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 12,3l/100km. Het nieuwe model wordt via het Jaguar-verdelernet verspreid vanaf november. Het basisprijskaartje bedraagt € 118.250.