e Duitse bedrijf Geiger werpt zich de laatste tijd op als specialist in het veredelen van Hummers. Niet moeilijk want de onderneming verzorgt zelf de import. Behalve de nodige opvallende accessoires en interieuraanpassingen, biedt het bedrijf ook vermogensupgrades aan. Geiger’s nieuwste H2 krijgt een beurt die het model de snelste Hummer ter wereld maakt. Omdat de standaard krachtbron de 3,1 ton wegende Amerikaan in het beste geval aardig, maar niet indrukwekkend, doet presteren, lepelt de tuner een nieuwe V8 tussen de voorwielen. Die is afkomstig uit de Corvette C6.

Standaard levert de 6-liter krachtbron iets meer dan 400 paarden. Geiger boorde het blok echter uit tot 7.011cc, schroefde er een compressor op, stak sportnokkenassen en wijzigde de cilinderkoppen. Het resultaat -700pk bij 5.500t/min en 904Nm bij 4.260t/min- is voldoende om zelfs een huizenblok vlot te laten presteren. De SUV moet zowaar bij een topsnelheid van 250km/u elektronisch begrensd worden. De sprint naar 100km/u neemt 6,5 tellen in beslag. Om het geweld op het asfalt te krijgen, moest de hele aandrijflijn onder handen genomen worden. Schijven met een diameter van 380mm remmen het gevaarte weer af. De link met het asfalt wordt gevormd door enorme 28-duims lichtmetalen velgen, geschoeid met 325/35-rubber.

Geiger Cars maakt de speciale Hummer H2 helemaal met de hand. De verkoopsprijs start bij € 200.000.