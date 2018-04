Gelekt: facelift Saab 9-5

Door: BV

p het Autosalon van Frankfurt zal Saab een grondige opfrisbeurt voor de 9-5 voorstellen. Op officiële informatie is het nog even wachten, maar de eerste beelden zijn intussen uitgelekt. Het materiaal geeft een idee van de nieuwigheden. De esthetische aanpassingen zijn geïnspireerd op stijlelementen die we de afgelopen jaren op de concept cars van het merk terugvonden, met name de 9x en 9-3X. Naast geheel nieuwe bumperschilden en lichtunits, heeft het model ook recht op een hertekend motor- en kofferdeksel. Het front wordt een stuk agressiever, met een nieuwe, opvallende grille, en vooral futuristisch ogende koplampen. Achteraan wordt het model ranker, maar door de in de kofferklep geïntegreerde spoiler, niet minder sportief. De lichtunits met helder afdekglas zijn slank gehouden en de sportieve Aero-modellen, zoals het exemplaar op het gelekte beeldmateriaal er een is, zullen recht hebben op een dubbele uitlaatlijn met een spruitstuk aan weerszijden van het koetswerk.

Saab zal de uiterlijke opfrisbeurt combineren met een aantal technische maatregelen en aanpassingen aan het interieur. De verkoop van het vernieuwde model start nog dit najaar.