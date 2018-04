Extreem: Donkervoort D8 270RS

Door: BV

H

et Nederlandse Donkervoort bouwt al 25 jaar Lotus 7-derivaten van het betere niveau. Dat bleek eerder dit jaar nog maar eens wanneer het nichemerk op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring het ronderecord voor productiewagens afsnoepte van de Porsche Carrera GT. Dat 270pk sterke wegmonster is nu ook beschikbaar voor de klanten, al moeten die er snel bij zijn. Donkervoort bouwt er namelijk slechts 25 en het gros is reeds gereserveerd. De 270 onderscheidt zich van z’n minder krachtige broeders door een grotere turbocompressor, een tussenkoeler die de temperatuur van de inlaatlucht verlaagt, extra radiatoren om het blok te koelen en een opgewaardeerd remsysteem met speciale gegroefde en geventileerde remschijven. De brede snuit met extra koelsleuven verraadt aan de buitenzijde dat het om het gepeperde exemplaar gaat.

De lichtgewicht achterwielaandrijver haalt een topsnelheid van 250km/u. 100km/u staat in niet eens 4 seconden op de teller. Een noodstop in de andere richting, van 100km/u tot stilstand, neemt nòg minder tijd in beslag; 2,4 seconden. Om het model bij hoge snelheden stabiel te houden zijn in de neus extra windgeleiders ondergebracht. Wie het extreme speeltje bestelt, krijgt er meteen een rijvaardigheidstraining bij.