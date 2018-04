Actiemodel Toyota RAV4

Door: BV

oyota’s RAV4 is na 10 jaar, ondanks een grondige facelift onderweg, nauwelijks nog okselfris te noemen. Bovendien moet de compacte SUV opboksen tegen een almaar sterkere concurrentie. Daarom moet een actiemodel, de RAV4 Limited Edition, het model weer aantrekkelijker maken. De reeks is er met een 1.8 en 2.0 benzinemotor, met de 2.0 D4-D en als drie- of vijfdeurs. Voor het ganse gamma dus. De voorwielaangedreven versies met 1.8l zijn in deze uitvoering gebaseerd op de X-versies en krijgen daar zij- en gordijnairbags, een electrochromatische binnenspiegel, donkere achterruiten, een elektrisch open dak, automatische airco en metaalkleur bovenop. In de vijfdeursuitvoering komt daar nog een scheidingsnet bij. De tweeliters (met vierwielaandrijving) starten bij de VX-uitvoering, beschikken standaard of in het pakket over dezelfde zaken als de 1.8 en krijgen er nog recht op een extra snelheidsregelaar. Het prijsvoordeel voor de klant bedraagt volgens Toyota minimaal € 3.515. De prijs van de Limited Edition start bij € 21.700.