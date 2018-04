Connaught dichter bij serieproductie

Door: BV

et automerk Connaught sierde het Britse autolandschap iets meer dan een decennium toen het in 1957 weer van de markt verdween. Een aantal investeerders en ingenieurs probeert het nu opnieuw leven in te blazen. Onder leiding van Tom Bishop en Tony Martindale wordt gewerkt aan een lichtgewicht sportieve coupé. Die moet aangedreven worden door een V10 hybride-krachtbron, waardoor de emissie meer dan laag genoeg moet zijn om aan de uitstootnormen die in 2010 van kracht worden te voldoen. De combinatiemotor moet 15% zuiniger dan een vergelijkbare benzinekrachtbron, maar toch nog pittig uit de hoek kunnen komen. Er wordt gemikt op een acceleratietijd naar 100km/u van minder dan 7 tellen en een top van 225km/u.

De keuze voor hybride-technologie is een slimme zet, want het Britse Energy Saving Trust beloonde het project met een subsidie van een half miljoen pond. Op uitnodiging van het fonds is het model van Connaught voor het eerst te zien op de Climate Change Conference in het Schotse Perthshire. Connaught hoopt daar meteen wat investeerders warm te maken voor het project. Om tot serieproductie over te kunnen gaan, is er nood aan 5 miljoen pond. Het merk hoopt eind 2006 de eerste modellen te kunnen leveren.