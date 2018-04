Brabus-kit voor Mercedes B-Klasse

Door: BV

M

ercedes’ compacte monovolume is nog piepjong, maar Brabus heeft er nu al een kit voor. Het uiterlijk kan verfraaid worden met een voorspoiler die aan het standaardexemplaar gemonteerd wordt. Een extra set verstralers maakt het uitzicht daarvan compleet. Nieuwe zijschorten geven het model een lager, meer gestrekt uiterlijk. Achteraan vinden we een nieuwe achterbumper, een specifieke dakspoiler en een sportuitlaat. Een sportophanging legt het geheel 30mm dichter tegen het asfalt. Verder kan je bij Brabus uiteraard ook terecht voor een velgenset. De tuner heeft ze met een diameter van 17- of 18-duim in de aanbieding. De maximale bandenmaat kan oplopen tot 225/35.

De dieselversies kunnen bij Brabus een krachtkuur krijgen. De B 200 CDI krijgt er 50pk en 50Nm extra. Piekwaarden van 190pk en 350Nm zijn voldoende om het model naar 100km/u te laten sprinten in 8,4 tellen. De topsnelheid stijgt van 201 naar 215km/u. De B 180 CDI ziet z’n vermogen stijgen van 109 naar 143pk en krijgt 300Nm in plaats van 250Nm trekkracht. De acceleratie naar 100km/u wordt daardoor in net geen 10 tellen afgehaspeld.