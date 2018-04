Potje voetbal met Toyota Aygo

Door: BV

m de lancering van de nieuwe Toyota Aygo in de UK extra in de verf te zetten, organiseerde de importeur in samenwerking met het legendarische BBC-programma TopGear een potje voetbal. De presentatoren Richard Hammond en James May stelden als kapitein elk een team van 4 Britse rallypiloten samen. Toyota leverde 10 Aygo’s uitgemonsterd in de teamkleuren. Tijdens de match ging het hard tegen hard, en naar verluidt werd er behoorlijk wat getackeld. Welk team uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam, wordt nog stilgehouden tot de uitzending op de Britse televisie.