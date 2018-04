Mini Community Day op Circuit van Zolder

Door: BV

INI organiseert voor de meer dan 10.000 bezitters van de trendy vierwieler een Community Day op het Circuit van Zolder. Op zondag 22 mei worden de fans van het automerk getrakteerd op een dag vol activiteiten die op één of andere manier verband houden met het automerk. Er wordt een modeshow georganiseerd, er komt een kids-tent met springkastelen voor de kleinsten, er is een racebaan voor telegeleide wagens (slotcars), een kartingcircuit, een behendigheidsparcours en de echte raceliefhebbers kunnen in de voormiddag met hun eigen MINI circuitervaring opdoen. Het hoogtepunt van de dag wordt een stuntshow van het team van Russ Swift, dat ook al tijdens de film “The Italian Job” instond voor een reeks spectaculaire acties. De toegang is gratis. De activiteiten starten om 13.00hr.