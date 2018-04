Mini door Versace

Door: REDACTIE

onatella Versace heeft ter gelegenheid van de vijfde Life Ball, de grootste Europese liefdadigheidsmanifestatie rond AIDS, een Mini Cooper Cabrio van een specifiek motief voorzien. De Mini zal op 21 mei tijdens het evenement in Wenen aan het publiek getoond worden. Het unieke stuk wordt daarna, van 20 tot en met 30 juni, via de Duitstalige sites van eBay geveild. De opbrengst wordt integraal aan het Life Ball-project geschonken. Vorig jaar wist de manifestatie € 907.000 te verzamelen. De opbrengst wordt verdeeld over een aantal HIV/AIDS-organisaties.