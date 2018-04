Licht op groen voor Arnage Drophead Coupé

Door: BV

p het Los Angeles Autoshow presenteerde Bentley begin dit jaar een open versie van de Arnage. Toen al stak het merk z’n intentie om tot serieproductie over te gaan niet onder stoelen of banken, maar de beslissing is pas nu definitief. De ontwikkeling draait op volle toeren. Het luxemerk hoopt de eerste gefortuneerde klanten al in de lente van volgend jaar te kunnen bedienen. De Arnage Drophead Coupé wordt het nieuwe vlaggenschip van de vloot.

Net als de gesloten Arnage, die voor modeljaar 2005 nog grondig onder handen genomen werd, wordt de achtertrein aangedreven door een indrukwekkende 6,75l grote V8 met twee turbo’s. Die is 450pk en 875Nm sterk. Het stoffen dak zal bestaan uit drie lagen, is geheel geautomatiseerd en moet in minder dan 30 seconden onder de afdekkap verdwijnen.