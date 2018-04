Duesenberg verrijst na 60 jaar

Door: BV

et is meer dan 60 jaar geleden dat de laatste luxewagen de ateliers van de broers Fred en Augie Duesenberg verliet, maar er staat een wederopstanding van het merk op het programma. Begin 2007 wil Duesenberg weer een voertuig in de catalogus hebben. De Amerikanen willen een alternatief bieden voor de meest exclusieve Europese luxemerken. Het model dat momenteel in ontwikkeling is zou Torpedo Coupé gaan heten. De term is meteen een knipoog naar de korte maar roemrijke geschiedenis van de merknaam, want de klassieke benaming voor een sportief wagentype uit de tijd dat de meeste koetswerken nog met de hand en op bestelling werden gebouwd.

De tweedeurs vierzitter zal van de hand zijn van de Californische ontwerper Jeff Teague. Onder de kap komt een twaalfcilinder, door E.P. Industries geleverd, terwijl de Torpedo Coupé ook meteen de eerste productieauto zou kunnen worden die de door Bose ontwikkelde elektromagnetische ophanging krijgt. Met minder dan een ideale gewichtsverhouding, ongeëvenaard comfort en een flinke dosis sportiviteit is het nieuwe merk niet tevreden.