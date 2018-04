'Amerikaanse' Accent niet voor Europa

Door: BV

yundai toonde op het Autosalon van New York een nieuwe Accent voor de Amerikaanse markt. Het model werd er een tikkeltje langer (+ 2cm), maar biedt veel meer binnenruimte dankzij een met 6cm toegenomen wielbasis. Ook de inhoud van de kofferruimte gaat er fors op vooruit. Het exemplaar dat in de States debuteerde is een sedan-uitvoering. Die komt niet naar Europa, zegt Hyundai formeel, omdat de vraag naar een dergelijke uitvoering in onze contreien te klein is. Het merk sluit niet uit dat andere versies van het model wél een carrière op het Oude Continent krijgen. De huidige Accent, die voorlopig nog in productie blijft, zal gewoon in de prijslijst blijven staan.