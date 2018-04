Eens wat anders: Fenomenon Stratos

Door: BV

F

enomenon is een nieuw, in Londen gevestigd, ontwerpbureau dat naast het design van wagens ook ideeën voor ontwikkeling en promotie wil aanreiken. De nieuwelingen moeten natuurlijk eerst aan klanten geraken en zich in de kijker werken. Daarom werd met de hulp van niet minder dan 10 professionele ontwerpers uit de autosector, elk met minstens drie bestaande productiemodellen in hun portfolio, een reïncarnatie van de beroemde Lancia Stratos bedacht. Fenomenon kocht overigens de rechten op de Stratos-benaming; Lancia heeft niet aan het project meegewerkt. Het ontwerp neemt de belangrijkste elementen van originele Stratos over, maar is helemaal nieuw. Fenomenon ziet de wagen ook niet meteen als een concurrent voor de talrijke Europese en Amerikaanse superwagens. Het bureau zorgde voor een relatief simpel mechanisch geheel, een robuuste structuur, voldoende bodemvrijheid en grote veerwegen. Fenomenon mikt daardoor op cliënteel in landen die in volle ontwikkeling zijn, maar (nog) niet over volwaardige infrastructuur beschikken.

Het concept is 3,93m lang, 1,94m breed en 1,25m hoog. Voor de achteras zit een in lengterichting gemonteerde V8 die via een sequentiële zesbak 425pk en 373Nm doorsluist naar de aangedreven achteras. Koetswerk en chassis bestaan uit een mix van aluminium, carbon en composietmaterialen, waardoor het gewicht beperkt blijft tot 950kg. De prestaties zijn niet bekend. Fenomenon zegt dat een productie in kleine aantallen mogelijk moet zijn vanaf 2006 of 2007, als het tenminste investeerders vindt. Het design kan zo goed als ongewijzigd overgenomen worden. Alleen voor de vleugeldeuren, die momenteel zijn opgehangen aan een centrale stijl die de voorruit opdeelt, moet een andere oplossing uitgewerkt worden.