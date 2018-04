Chrysler komt met gespierde 300C

Door: BV

e Chrysler-stand op het Autosalon van Genève is het toneel voor de Europese introductie van de 300C SRT-8. Deze 300C op anabolen is 85pk sterker dan de gewone HEMI en komt in 2006 naar Europa.

Chrysler's subdevisie Street Racing Technologies (SRT8) levert voor het model een aangepaste HEMI V8. Door de boring van elke cilinder met 3,5mm te vergroten stijgt de cilinderinhoud naar 6,1l. De compressieverhouding werd wat verhoogd en er werd gezorgd voor een betere beademing (onder meer door nieuwe cilinderkoppen met grotere kleppen en een inlaatspruitstuk). Dat alles levert een vermogen van 415pk op. De vermogensopbrengst van net geen 70pk per liter is een record voor Chrysler. De bewegende componenten werden versterkt of vervangen door elementen die meer krachten kunnen verwerken. Daardoor kon ook het maximumtoerental met 15% verhoogd worden. Dat bedraagt nu 6.200t/min in plaats van 5.400t/min. Een vijftrapsautomaat met ook een handmatige selectiemodus zit tussen het blok en de opgewaardeerde achteras.

Het onderstel wordt een stuk sportiever dankzij het gebruik van een sportophanging (13mm lager dan de originele afstelling) en Bilstein schokdempers. Ook de veersterkte en de diameter van de antirolstangen zijn aangepast aan de sportievere roeping van de SRT8. Het contact met het wegdek wordt verzorgd door 20-duims lichtmetalen velgen. Die zijn vooraan geschoeid met 245/45 Goodyear F1-rubber. Achteraan zit eenzelfde band, maar met een breedte van 255. Om de remwerking te verbeteren werd de hulp ingeroepen van Brembo. Die zorgde voor vier geventileerde schijven. Vooraan met een diameter van 360mm, achteraan zijn de 350mm groot.

Volgens Chrysler moet de 300C SRT8 in ingeveer 5 tellen naar 100km/u kunnen spurten. Van 0 naar 160km/u en weer naar 0 zou niet eens 17 seconden in beslag mogen nemen. De topsnelheid wordt elektronisch afgeregeld op 274km/u (170Mph).