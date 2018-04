De vernieuwde Chevrolet Matiz

Door: BV

et moet zo nodig anders bij Daewoo. Na de naamsverandering naar Chevrolet begin dit jaar, wordt nu ook de Matiz in een ander kleedje gestoken. De Matiz is de bestseller uit het gamma. In Europa alleen gingen er al 630.000 stuks van over de toonbank. De upgrade van de 3,5m lange vijfdeurs omvat een stilistisch frisser uiterlijk met opvallende koplampunits, en hertekende bumperschilden. Scherpere plooilijnen die op de nieuwe motorkap ontspringen en met een golfbeweging over de flanken lopen, moeten het geheel een meer dynamische uitstraling geven. De topuitvoeringen zullen bovendien uitgerust zijn met dakrails.

De Matiz komt er in drie afwerkingsniveaus en twee benzinemotoren. Klanten kunnen opteren voor een 796cc driecilinder met 52pk of een 1.0l viercilinder met 66pk. De motoren zijn geoptimaliseerd wat in combinatie met een lager gewicht en een meer gestroomlijnd koetswerk (een Cx van 0,344 tegen 0,399) zorgt voor een lager verbruik. De 0.8 doet het met een verbruiksgemiddelde van 5,2l/100km 15% beter dan z’n voorganger. De 1.0 ziet het gemiddelde dalen van 6,4l/100km naar 5,6l/100km. Beide motoren voldoen door de ingrepen ook aan de Euro IV-emissienormen.

De nieuwe Chevrolet Matiz debuteert op het Autosalon van Genève en zou half april bij de eerste dealers arriveren.