Nitro is middenklasse SUV van Dodge

odge slaat ons deze dagen met nieuwigheden om de oren. In Chicago presenteerde het merk, dat een offensief inzet om niet alleen in de VS aandeel te winnen, maar vanaf 2006 ook in Europa voet aan grond wil krijgen, de Nitro concept car. Dat is een 4,54m lange, 1,85m brede en 1,75m hoge SUV die plaats biedt aan vijf inzittenden. De Dodge-signatuur is duidelijk herkenbaar in de imposante radiatorgrille, het robuuste hoekige lijnenspel en de nadruk op de wielkasten. De sportieve invloeden zijn afkomstig van de luchtdoorstroomopeningen achter de voorste wielkasten Őuitgevoerd in geborsteld aluminium- en imposant 20-duims lichtmetaal (met 255/50R20 Michelin 4x4 Diamaris). De achterpartij wordt opgeleukt met twee verchroomde uitlaatsierstukken en een mat zilveren nummerplaathouder. In het dak zijn rails en dwarsstangen ingewerkt.

Het interieur krijgt behalve de zo goed als obligate opsmuk in zilver en chroom, tal van leder- en stofaccenten die harmoniëren bij de rode koetswerkkleur en zo het dynamische karakter van het showmodel moeten benadrukken. Het dashboard omvat een instrumentenpaneel met witte wijzerplaten met rode naalden en elektroluminiscente verlichting en een middenconsole in gesatineerd zilver met een vast 7” LCD-scherm (voor DVD en Navigatie). De koffervloer, bedekt met een stevige, getextureerde vinyl, kan in een handomdraai schoongemaakt worden. Als de achterklep geopend is, schuift hij naar achteren, zodat het in- en uitladen makkelijk en praktisch verloopt. Verder zijn er achterin de auto nog moduleerbare opbergbakjes en een eerstehulpsetje terug te vinden.

De gekozen technische oplossingen zijn in tegenstelling met de buitenmaten wel typisch Amerikaans. Uit de organenbank van de Chrysler-groep haalde Dodge immers een 3,7l V6-motor met enkele bovenliggende nokkenas. Die is 210pk en 319Nm sterk en versluist de kracht naar via een viertrapsautomaat naar de integraalaandrijving. De Nitro zet 1867kg op de weegschaal, maar accelereert niettemin naar 100km/u in 9,6 tellen. De topsnelheid bedraagt 175km/u.