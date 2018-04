Dodge Caliber concept: op Europese leest

Door: BV

fgelopen jaar verkocht Dodge wereldwijd 1,4 miljoen wagens. In de VS bezet het merk de vijfde plaats met een marktaandeel van 6,9%, maar de DaimlerChrysler-divisie wil méér. Vanaf 2006 wil het merk zich in Europa op de winstgevende segmenten concentreren. Bij het ontwikkelen van de Caliber concept car, een vijfdeurs met een sportief silhouet en de robuustheid van een vrijetijdswagen, hield het merk dan ook één oog op de Europese consument. De afmetingen zijn naar Amerikaanse normen zelfs ronduit bescheiden; de Caliber meet 4,41m in de lengte, is 1,74m breed en 1,53m hoog.

De in Sunburst Orange geklede concept car beschikt over een typische Dodge snuit. De stoere elementen omvatten onder meer een kruisvormige radiatorrooster met merklogo, dik 19-duims lichtmetaal, de gespierde wielkasten, brede schouders en de welving op de motorkap. Over de lengte van het dak loopt een zwarte sierstrip die uitloopt in een geïntegreerde spoiler. Achteraan moet de horizontale positie van de achterruit, de sieruitlaat en de modulaire omhullende achterlichten het model een dynamisch uiterlijk geven. De ongebruikelijke proportie tussen glas en metaal creëert een indruk van kracht en veiligheid, zo zegt Dodge.