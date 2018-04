Saab 9-3 Sport Hatch komt nog dit jaar

Door: BV

aab gaat een breakversie van de 9-3 commercialiseren. Het prototype voor de uitvoering debuteerde in 2003 op het Autosalon van Frankfurt en in Genève volgt de onthulling van het definitieve productiemodel. Een commercialisering in ons land staat op de planning voor september.

Saab heeft in het ontwerp de voorkeur gegeven aan het behoud van waarden als sportiviteit, allure en karakter. De nadruk lag daarbij in de eerste plaats op de herkenbaarheid van de Saab-lijnen. De 9-3 Sport Hatch wordt dus een echte lifestyle-break. Dankzij een neerklapbare achterbank bedraagt het maximale laadvolume 1273l. In normale toestand bedraagt het 419l, terwijl de kofferbak van de berline 450l groot is.

Het model zal beschikbaar zijn met een uitgebreid aanbod van 6 benzinemotoren en 2 dieselmotoren. Het topmodel wordt een nieuwe 2,8l V6 turbokrachtbron met 250pk die ook bovenin het Sedan en Cabrio-aanbod terug te vinden zal zijn. De dieselmotoren werden onlangs in de Sedan geïntroduceerd en hebben een vermogen van 120 of 150pk (uit een 1.9l-blok van Fiat-origine met common-rail directe injectie).

Saab verwacht vooral veel van de dieselmotoren. Afgelopen jaar werden binnen Eurpoa in het segment van de 9-3 Sport Hatch immers een kwart miljoen voertuigen verkocht. 70% daarvan hadden een dieselkrachtbron tussen de voorwielen.