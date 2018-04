Ascari KZ1R

Door: BV

D

e Britse sportwagenbouwer Ascari heeft weer wat nieuws: de KZ1R. Dat is een op de KZ1 gebaseerde volbloed racewagen, die niettemin gehomologeerd is voor gebruik op de openbare weg. De 5.0l V8, gebaseerd op een BMW-blok, levert 520pk. Omdat de KZ1R dankzij een carbonfibre monocoque chassis en een koetswerk uit hetzelfde lichte materiaal slechts 1250kg weegt, is dat voldoende voor een spurt naar 100km/u in 3,5 tellen. De topsnelheid bedraagt volgens het bedrijf uit Banbury 320km/u. Tot de specifieke kenmerken van deze radicale Ascari horen een geïntegreerde rolkooi, een uitgekleed interieur, grote voorspoiler en een knoert van een vaste achtervleugel. Wie ongeveer 225.000 pond op overschot heeft, kan er eentje bestellen. De productie is gelimiteerd op 50 geheel met de hand gebouwde exemplaren.