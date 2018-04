De Dodge Charger is terug!

Door: BV

D

odge heeft zoals aangekondigd op de NAIAS (Detroit) de nieuwe Charger voorgesteld. Daarmee komt één van de meest legendarische namen uit de periode van de ‘muscle cars’ terug in de catalogus. Dodge meent overigens dat dit model dankzij zijn sportieve rijeigenschappen en opvallende vormgeving een waardige opvolger wordt.

De Charger is technisch gelijk aan de Chrysler 300C. Onder de kap huist een 250pk sterke zescilinder (V-vorm) met 250pk of een V8 HEMI met 340pk. Die HEMI is uitgerust met MDS (Multiple Displacement System) waardoor de wagen bij deellast 4 van de 8 cilinders kan uitschakelen. Het systeem drukt het verbruik met 20%. Door de voorin geplaatste motor en een aandrijving op de achterwielen benadert de gewichtsverdeling de ideale 50/50-sleutel.

De productie van de Charger start in het tweede trimester van dit jaar. Het model zal in de Brampton-fabriek in Ontario (Canada), waar ook de Dodge Magnum en Chrysler 300 gebouwd worden, van de band lopen. Deze zomer moet het model in de VS in de showrooms staan. Een Europese introductie staat vooralsnog niet op de planning.