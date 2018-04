Overtreffende trap: Saleen S7 Twin-Turbo

Door: BV

n 2002 was de Saleen S7 de enige voor verkoop gehomologeerde auto in de VS die meer dan 500pk sterk was. Afgelopen drie jaar hebben Europese concurrenten als Porsche, Mercedes, Ferrari en Lamborghini echter ook producten op de markt losgelaten die de magische kaap van 500pk rondden. Het antwoord van de Amerikaanse sportwagenfabrikant is de S7 Twin-Turbo. Onder de kap zit een 7-liter V8. Geblazen door de twee turbocompressoren levert die niet minder dan 750pk en net geen 950Nm koppel. Dat is een vermogensstijging van 50% en bijna een verdubbeling van het koppel in vergelijking met de eerste Saleen S7 die drie jaar geleden op de markt kwam. De prestaties zijn op z’n zachtst gezegd extreem; 100km/u staat na 2,8 tellen op de teller, na zes seconden is de snelheidswijzer de 160km/u (100Mph) al voorbij. De topsnelheid is niet vrijgegeven, maar de wijzerplaat gaat alvast tot 390km/u.

Zo goed als onzichtbaar, maar van groot belang, zijn de talrijke aërodynamische wijzigingen aan het model. Het model kreeg nieuwe luchtdoorstroomopeningen vooraan en een hertekende achterdiffuser en -spoiler. De schijnbaar kleine wijzigingen hebben grote gevolgen, want het grotendeels uit carbonfiber vervaardigde koetswerk genereert 60% meer neerwaartse druk dan voorheen. Toch gaat de luchtweerstand er met bijna 40% op vooruit.

Bijna elk ophangingspunt van het onderstel werd onder handen genomen voor een betere demping en een beperking van steiger- en duikneigingen als de indrukwekkende paardenstal van het centraal geplaatste motorblok wordt losgelaten. De velgen hebben vooraan een diameter van 19-duim terwijl de achteras met 20-duimsvelgen geschoeid wordt. Geen overbodige luxe als je weet dat de door Saleen ontwikkelde en door specialist Brembo gebouwde remmenschijven al een diameter van 15 (vooraan) of 14 (achteraan) duim hebben. Het rubber vooraan draagt maat 275/35. Achteraan is dat zelfs 335/30.