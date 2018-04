Hurricane is krachtigste Jeep ooit!

Door: BV

e designafdelingen van de Chrysler-group bouwen de laatste tijd Concepts aan de lopende band, maar zelden waren die zo spectaculair als de Jeep Hurricane. Volgens Trevor Creed, Senior Vice President Ő Chrysler Group Design, is de Hurricane de meest wendbare, krachtigste 4x4 ooit. Dat eerste lijkt in elk geval te kloppen, want de Hurricane beschikt naast permanente vierwielaandrijving en vier onafhankelijk opgehangen wielen ook over vierwielbesturing met twee werkingsmodi. De wielen draaien daarbij ofwel tegen elkaar in -daardoor bedraagt de draaicirkel 0 meter- ofwel met elkaar mee. De geoefende terreinrijder kan zo ook zijdelings obstakels overwinnen.

Chrysler is bijzonder trots op de HEMI V8-benzinemotor. Die krachtbron wordt dan ook in allerlei producten, van pick-ups over sedans tot sportwagens, ten tonele gevoerd, maar bij de Jeep-ontwerpers gingen toch nog een stapje verder. De Hurricane heeft niet één, maar twee 5,7l V8 HEMI’s aan boord. Er rust er één tussen zowel de voor- als de achterwielen. Elke motor levert 335pk. Het geheel is voor de gelegenheid uitgerust met DOD-technologie (Displacement On Demand), waardoor de 4x4 aangedreven kan worden door middel van 4-, 8-, 12- of 16 cilinders. Door een geheel open koetswerk te voorzien en voor het overige gebruik te maken van gewichtsbesparende structuur uit carbon, blijft het gewicht beperkt tot 1.746kg. De vijftrapsautomaat (met reductiebak) stuwt de Hurricane dan ook in minder dan 5 seconden naar 100km/u.

Met een lengte van slechts 3,86m, een wielbasis van 2,74m, een hoogte van 1,73m en een massieve bodemvrijheid van dik 36cm zijn er maar weinig obstakels die de Hurricane niet kan overwinnen. De overrijhoek bedraagt 31,5°, de aanloophoek bedraagt 64° en de vertrekhoek is zelfs 86,7° groot. Over de 20-duims velg zit terreinrubber met maat 305/70.