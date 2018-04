Bentley Arnage Drophead Coupé

Door: BV

B

entley toont op de Los Angeles Autoshow de Arnage Drophead Coupé. Het showexemplaar is een concept, maar het is nagenoeg zeker dat het model zonder veel wijzigingen in productie gaat. Sinds de Azure in 2003 uit productie ging, vraagt het cliënteel van de constructeur immers luidkeels om een opvolger. De Arnage Drophead Coupé is dan ook op deze illustere voorganger gebaseerd.

De lyrische naamgeving van het model, werd door Bentley opgediept uit de rijkgevulde analen van het merk. In 1955 stond er immers al een Continental met die toevoeging in de prijslijsten. De dynamische vormgeving van de daklijn wordt door de constructeur aangehaald als argument voor de type-aanduiding.

De vormgeving is afkomstig van de Arnage Őhet front en de achterzijde zijn volgens de constructeur nagenoeg identiek- en het model maakt ook gebruik van het vorig jaar grondig herwerkte platform. De 6,75l V8 onder de kap produceert 450pk en 875Nm koppel. Om de vormgeving toch wat moderner te maken, zorgde Bentley evenwel voor een ander kofferdeksel, dat de hoefijzervorm van het interieur beter doet uitkomen en een gladder voorkomen geeft, en nieuwe achterlichten die gebruik maken van LED-technologie.

Het interieur is compleet nieuw. Vooral de zitruimte achteraan gaat er in vergelijking met de Azure spectaculair op vooruit. Er is 20% meer ruimte. Het volautomatische stoffen dak, dat omwille van de ‘snelle’ lijn ook 2,5cm lager is dan dat van de Arnage met stalen dak, verdwijnt in 25 seconden onder de afdekking.

In theorie kan het model vanaf de lente van 2006 van de band lopen, zegt de constructeur. De praktijk zal daar waarschijnlijk nauwelijks van afwijken.