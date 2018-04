Radical over de kop

Door: BV

R

adical Motorsport maakt in regel wagens voor specifieke merkencups en Amerikaanse D-klasse wedstrijden, al worden sommige exemplaren ook buiten de grenzen van de VS, onder meer in de UK, gebruikt. De constructeur liet ontwerper Nick Walford een nieuw vleugelpakket ontwikkelen voor de éénzitter. Uit simulaties en windtunneltests blijkt dat zo succesvol te zijn dat de SR8, bij de topsnelheid van 274km/u wordt dan ook meer downforce gegenereerd dan de wagen, inclusief een volle tank en piloot, weegt. In theorie kan de wagen daardoor ondersteboven door een tunnel rijden. Zodra de praktische zaken geregeld zijn, wil het merk de proef op de som nemen door dat ook in de praktijk te proberen.