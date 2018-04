Eindelijk: CityRover komt toch

Door: BV

G Rover kondigde aan dat de kleine CityRover nu toch het gamma komt versterken. Begin dit jaar werd het model al eens gelanceerd, met onder meer een aanwezigheid op het Autosalon van Brussel, maar het model werd te elfder ure teruggetrokken. MG Rover en Tata, waarbij de Britten het model betrekken, hebben intussen een evaluatie gemaakt. De Indische constructeur lijkt nu bereid extra inspanningen te doen om het product op Europees niveau te krijgen.

In de tussentijd is door een gezamenlijk team ingenieurs gewerkt aan verbeteringen. Het uiterlijk zou niet wijzigingen, maar binnenin word de aankleding grondig onder handen genomen. Ook de zetels zijn nieuw. Alle versies ondergaan meer dan 50 verbeteringen ten opzichte van de eerste versies die vorig jaar op de Britse markt verschenen. Ook aan de onderhoudsintervallen werd iets gedaan; die gaan van 10.000 naar 20.000km. Tot slot wordt ook de ontwikkeling van een dieselmotor, verre van onbelangrijk voor een goede marktpositie op het oude continent, versneld. In mei zou de links gestuurde variant bij de dealer staan.