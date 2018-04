Chevrolet Corvette Z06 wordt snelste 'Vette' ooit

Door: BV

hevrolet brengt een supersnelle uitvoering van de nieuwe Corvette op de markt. Die krijgt een V8 motorblok met een cilinderinhoud van liefst 7 liter onder de kap. De krachtbron braakt 500 paardenkrachten uit en wordt daarmee bijna 100pk sterker dan de standaard zesliter. Om het vermogen te bereiken en het motorblok tegen de krachten bestendig te maken, wordt gebruik gemaakt van titanium drijfstangen, een gesmede krukas, titanium inlaatkleppen en aluminium zuigers met een vlakke bodem. Omdat voor de koets uitgebreid gebruik wordt gemaakt van het zeer sterke, maar lichte carbon weegt deze krachtpatser met 1.420kg toch nog 20kg minder dan de standaard zesliteruitvoering.

De Corvette Z06 komt er, omwille van de stijfheid, enkel in de coupé-uitvoering. Definitieve cijfers heeft de constructeur nog niet vrijgegeven, maar er wordt gewag gemaakt van een topsnelheid van 330km/u. De sprint naar 100km/u mag niet meer dan 4 seconden in beslag nemen. Om al dat geweld ook efficiënt tot stilstand te brengen, wordt geopteerd voor een Brembo remsysteem (geventileerde gepeforeerde schijven) met zes zuigers voor, en vier achter. Om het motorblok van voldoende koellucht te voorzien, krijgt het koetswerk grotere luchthappers. Begin januari krijgt het publiek op de Detroit Motorshow het model te zien. Chevrolet wil de uitvoering ook in Europa commercialiseren.