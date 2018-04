Monaro VXR wordt snelste Vauxhall ooit

Door: BV

H

olden brengt een nieuwe, nog krachtiger versie van de Monaro op de markt. Die krijgt de 6.0l LS2 V8-motor uit de Corvette C6 onder de kap. Daarmee stijgt het vermogen van deze telg, Monaro VXR gedoopt, van 388pk naar 404pk. Het beschikbare koppel stijgt van 510Nm naar 530Nm. Holden voorspelt een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in ongeveer 5 seconden. De topsnelheid zal meer dan 285km/u bedragen. Omdat het model ook in de UK te koop wordt aangeboden onder de merknaam Vauxhall, kaapt de VXR meteen de titel van ‘snelste Vauxhall ooit’ weg. De Vauxhall Lotus Carlton (in onze contreien gekend als Opel Lotus Omega) haalde in 1990 immers 283,2km/u. Bij ons komt het rechts gestuurde model, zoals alle andere Holdens, niet op de markt. De Britten krijgen de eerste exemplaren in maart geleverd.