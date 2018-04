Spyker C12 Spyder prototype

Door: BV

D

e Nederlandse exclusieve sportwagenbouwer Spyker heeft op de Miljonair Fair in Amsterdam een nieuw prototype voorgesteld. Het gaat om de Spyker C12 Spyder. Die beschikt over een verlengde wielbasis en zal aangedreven worden door een 6-liter W12-motor van Audi-origine. Spyker mikt op een vermogen van 500pk en 600Nm koppel. Daarmee zou de nauwelijks 1.400kg zware tweezitter een topsnelheid van 325km/u moeten halen. De acceleratie naar 100 moet in minder dan 4 seconden kunnen. De Nederlanders denken aan een handgeschakelde zesbak en een optionele automaat met peddelschakelaars aan het stuurwiel. De C12 Spyder rust op huisontworpen 19-duims “Aeroblade”-velgen. Andere specificaties omvatten een limited-slip-differentieel, ABS en een aluminium space frame met geïntegreerde rolkooi.

Victor Muller, de grote baas bij Spyker, zegt dat het model in productie gaat als er voldoende vraag is. De productiestart zou dan in de tweede helft van 2006 kunnen plaatsvinden. Er wordt zelfs al een prijskaartje genoemd; inclusief glazen hard-top zou het model € 290.000 gaan kosten. Dat is af-fabriek, dus zonder taksen en transportkosten.