Nieuwe Daihatsu Sirion

aihatsu heeft de nieuwe Sirion voorgesteld. Deze nieuwe telg heeft niets gemeen met de uittredende generatie; het model werd (voor het eerst) ontwikkeld in samenwerking met Toyota, dat meerderheidsaandeelhouder is bij de gespecialiseerde Japanse constructeur. In vergelijking met z’n voorganger krijgt de compacte vijfdeurs een grotere wielbasis om nog meer interieurruimte te kunnen bieden. Voor deze nieuwe Sirion, die in Japan ook nog een Toyota-tweeling heeft, ontwikkelde Daihatsu een nieuwe stijl. Het resultaat is geblokt, met expressieve vlakken en scherpe lijnen, maar ook voldoende bolle vormen om niet helemaal agressief over te komen. Het model wordt 3,60m lang, 1,55m hoog en 3,60m lang. Daarmee is de Daihatsu korter, maar breder dan z’n voorganger.

“Eenvoud en netheid’ was de slogan bij het ontwerpen van de Sirion. In het interieur komt dat vooral tot uiting in een sobere en overzichtelijke boordplank, met een kleine schaduwkap voor het instrumentenbord (de toerenteller huist Őindien aanwezig- in een apart rond klokje) en een centraal paneel waarop de voornaamste functies (ventilatie, radioij) gegroepeerd zijn. De instrumenten werden bovenop de in de hoogte verstelbare stuurkolom gemonteerd. Op die manier is hun zichtbaarheid gegarandeerd. Ondanks een gekrompen totaallengte is het interieur nog 1,83m lang. De breedte bedraagt 1,40m. In het slechtste geval is de kofferruimte 57cm lang. De laadcapaciteit bedraagt dan 225l. De achterbank kan uiteraard ook neergeklapt worden, waardoor de laadlengte toeneemt tot 1,32m en het beschikbare volume 630l bedraagt.

Onder de kap komen twee benzinemotoren. De kleinste daarvan, een driecilinder met een inhoud van 998cc, is helemaal nieuw. De hoogtechnologische krachtbron beschikt onder meer over vier kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen en variabele kleppentiming. De krachtbron levert 61pk en 94Nm. Daarmee legt de 890kg lichte vijfzitter de gemengde cyclus met slechts 5,0l brandstof af. De 1.3l viercilinder levert 87pk en 120Nm. Deze combinatie zet 940kg op de weegschaal en dat weegt met 8 deciliter door in het verbruik. Standaard worden beide motoren aan een handgeroerde vijfbak gekoppeld. De 1.3 kan optioneel ook aan een automatische schakeldoos gekoppeld worden. Voor de bescherming van de inzittenden is de Sirion 2 voorzien van ABS met remkrachtverdeler, dubbele frontale airbags en zijdelingse plofkussens. Gordijnairbags kunnen uit de optielijst geplukt worden.

Afgelopen jaar verkocht Daihatsu 780.000 voertuigen. In Japan alleen al werden 550.000 stuks aan de man gebracht. De gespecialiseerde constructeur wil echter tegen 2008 jaarlijks 1 miljoen compacte wagens afzetten. Europa zou daarvoor het meeste potentieel bieden als groeimarkt omdat de constructeur geen significante groei op de thuismarkt voorziet. De meer Europees geïnspireerde vormgeving en uitrusting moet in dat licht bekeken worden. Al op 7 januari staat dit model bij de dealers. Het prijskaartje kunnen we u nu al meegeven. De 1.0 zal te koop zijn vanaf € 9.990. De basisprijs voor de 1.3 wordt € 11.890. Tot de beschikbare uitrusting horen onder meer radio-CD-speler, lichtmetalen velgen en airco.