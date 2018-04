Donkervoort stunt op Nordschleife

Door: BV

nkele weken geleden zette Porsche met de Carrera GT na een lange voorbereiding een nieuw ronderecord voor productieauto’s op de beruchte Nürburgring Nordschleife; met meer dan 100 verschillende bochten en een lengte van 22,3km het meest veeleisende circuit ter wereld. De Carrera GT deed 7,32.44 over de afstand en kreeg daarmee de wisselbeker van het Duitse blad Sport Auto (dat sinds 1995 de recordritten organiseert). Lang heeft Porsche niet kunnen genieten van de begeerde titel, want nadat Porsche er na drie jaar in sloeg 2 tienden van de vorige recordtijd af te pitsen, zette Donkervoort amper twee weken later met de 270 RS een verpletterende tijd van 7,18.01 minuten neer. Dat is 15 seconden beter dan de supersportwagen.

De 270 RS is direct afgeleid van de D8 270 die vanaf volgend voorjaar te krijgen zal zijn. Het enige verschil tussen de 270 RS en de nieuwe D8 270 zijn de spoilers; die worden bij de nieuwe auto keurig geïntegreerd en zullen dus niet zichtbaar zijn. Volgend jaar komt het Nederlandse automerk ook met de J25 op de markt.