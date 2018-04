Nieuwe LPG-uitrusting voor Daewoo

Door: BV

aewoo, dat vanaf 1 januari als Chevrolet door het leven zal gaan, houdt omwille van een gebrek aan dieselmotoren vast aan LPG als alternatieve brandstof en vind in de stijgende dieselprijzen een extra argument om ook de nieuwe LPG-installatie van Vialle aan te prijzen. Die leverancier speelt wereldwijd een toonaangevende rol op het gebied van autogassystemen.

Het geavanceerde LPi-systeem van de constructeur voldoet aan alle eisen en kan zich, zo verklaart Daewoo, meten met de meest hoogwaardige benzine-injectiesystemen. LPi biedt de LPG-brandstof immers via een pomp in vloeibare vorm aan de injectoren aan. Het gas vormt zich pas nadat het in het inlaatspruitstuk is geïnjecteerd. De koelende werking van het ingespoten LPG resulteert in een betere vullingsgraad van de cilinder en Őbijgevolg- een nauwkeuriger brandstofinspuiting. Dat levert een optimalisering van het brandstofverbruik op terwijl er niet langer sprake is van een vermogensverlies ten opzichte van benzinemotoren.