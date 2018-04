Jeep Gladiator Concept

Door: BV

e laatste editie van de Jeep Wrangler dateert uit 1997. Daarmee komt deze generatie stilaan in de buurt van de pensioensgerechtigde leeftijd. Toeval zal het dan ook niet zijn dat Jeep met een studiemodel op de proppen waarvan het lijnenspel duidelijk trekken vertoont deze rechtstreekse afstammeling van Willys. De Gladiator, zoals het model werd gedoopt, is volgens de constructeur een lifestyle pick-up met de capaciteiten van de Wrangler.

Het front oogt vertrouwd, met de ronde koplampen en negen verticale ventilatieopeningen die de huidige modellenreeks kenmerken, maar Jeep haalde ook inspiratie uit het verleden. Zo is het reservewiel op de flank gemonteerd. De pick-up heeft een opklapbare achterbank die voornamelijk bedoeld is als bagageruimte. Het oppervlak van het laadbed zou uitbreidbaar zijn. Jeep dacht uiteraard ook aan het contact met de omgeving. De cabine is immers voorzien van een groot stoffen roldak.