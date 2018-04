Chrysler Firepower Concept

Door: BV

C

hrysler heeft de eerste computertekeningen van een nieuwe concept vrijgegeven, maar is verder zuinig met informatie. Het nieuwe project luistert alvast naar de werktitel “Firepower” en moet elegantie en raffinement combineren, aldus de constructeur. De tweezitter is gebaseerd op de Viper en heeft een 6,1l V8 tussen de voorwielen liggen. Het vermogen wordt doorgespeeld naar de achteras. Toch is het geen zuivere sportwagen, maar een meer luxueuze GT. Chrysler belooft dan ook een cockpit met edele materialen.

De concept beschikt daarnaast ook over een getint glazen dak. Omdat dat doorloopt tot aan de kofferklep achteraan moet dat de bestuurder en de passagier een groter ruimtegevoel geven. Meer informatie volgt wellicht later.