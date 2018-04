Dodge blaast Charger nieuw leven in

Door: BV

alverwege de jaren ’60 lanceerde Dogde met de Charger een rasechte straatracer. Een model dat legendarische status verwierf, onder meer door de aanwezigheid in de populaire televisiereeks ‘Dukes of Hazzard’ waarin de wagen met bijnaam ‘General Lee’ de hoofdrol speelde. In de jaren ’70 en ’80 werd de naam door Dodge gebruikt voor coupé’s met minder sterallures, waarna de benaming in onbruik raakte. Volgend jaar haalt de constructeur de aanduiding echter weer van onder het stof. Niet voor een coupé dit maal, maar voor een gespierde vierdeurs. Die zal gebaseerd zijn op de 300C van moedermerk Chrysler. In januari wordt het model onthuld. De constructeur gaf wel al een tekening vrij.