Volkswagen Touareg W12 Sport met 450pk

wee jaar geleden was het Autosalon van Parijs het toneel voor de publieke première van de Touareg. Nu stelt VW op die beurs de strafste Touareg tot op heden voor; de W12 Sport. Zoals de typeaanduiding doet vermoeden heeft die een twaalfcilinderkrachtbron onder de kap. De motor voldoet aan de Euro IV-norm, maar levert niettemin 450pk en 600Nm. Krachten die via een Tiptronic zestrapsautomaat aan de permanente vierwielaandrijving worden doorgegeven. De uitvoering, die door VW Individual ontwikkeld werd en in beperkte aantallen gebouwd zal worden, spurt daarmee van 0 naar 100km/u in 5,9 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250km/u, maar de teller duidt alvast tot 300km/u aan.

Tot de specifieke kenmerken van de W12 Sport horen bredere wielkasten, exclusieve koetswerkkleuren (in dit geval diepblauw metallic), een dakspoiler, twee dubbele uitlaten en 20-duims lichtmetaal met 275/40-rubber. Aan de binnenzijde vinden we sportzetels, metaalkleurige accenten en een exclusieve combinatie van leder en Alcantara. Vanaf oktober is het model in Duitsland en Frankrijk te krijgen. De andere markten volgen kort daarna.