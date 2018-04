Sportiever: Bentley Continental GT Mulliner

Door: BV

O

mdat voor bepaalde gefortuneerde klanten de Bentley Continental GT niet sportief genoeg voor de dag komt, stelde de gerenommeerde koetswerkdevisie van de constructeur, Mulliner, een pakket samen dat de Continental GT zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde wat sportiever moet doen ogen. Mulliner houdt zich doorgaans bezig met het aanpassen van koetswerk en specificaties voor klanten met speciale eisen, maar dit maal zal alles als een optiepakket aangeboden worden.

Het meest in het oog springende element aan de buitenzijde zijn de nieuwe tweedelige 20-duims lichtmetalen velgen met Advan Sport 275/35 R20-rubber. Andere koetswerkaddenda zouden de zuivere lijn van de sportcoupé kunnen verstoren. Aan de binnenzijde, waarvan we helaas nog geen fotomateriaal hebben, omvat het pakket geperforeerde sportpedalen, een aangepaste versnellingshendel, nieuwe kleurencombinaties met tweekleurig leder, een deurbekleding met ruitvormig stiksel, een Bentley-merkembleem op de zetels en donker Burr Walnut of Piano zwart houtfineer. Een aantal van deze opties zijn ook buiten het pakket, dat in de UK 6.000 pond zal kosten, verkrijgbaar. Tegelijk past Bentley voor de eerste maal de uitrusting aan. Een zestalig stemgestuurde telefoon is voortaan standaard, er is een nieuw bekledingsschema en de kleur van de tapijten en gordels kan voortaan zowel op de primaire als op de secundaire interieurtint afgestemd worden.