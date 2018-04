Chevrolet in WTCC 2005

Door: BV

m het vertrouwen in het nieuwe Chevrolet, dat in Europa voornamelijk producten van het huidige GM Daewoo zal voeren, te onderlijnen en tegelijk de naambekendheid op te drijven zal Chevrolet Europe in 2005 deelnemen aan het FIA Wereldkampioenschap voor Toerismewagens (WTCC). De aankondiging komt niet eens een week na de officiële bevestiging dat huidige en toekomstige Daewoo modellen vanaf januari onder de merknaam Chevrolet gecommercialiseerd zullen worden. Het is de eerste maal sinds de oprichting van het merk in 1908 dat het deelneemt aan een officieel FIA wereldkampioenschap.

Het Britse RML team ontwikkelt en bouwt momenteel drie Chevrolets Nubira die in 2005 zullen ingeschreven worden voor de competitie. De eerste tests zijn voorzien voor december. Piloten worden in een later stadium bekendgemaakt.