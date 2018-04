Eerste Daewoo's in Chevrolet-kleedje

Door: BV

p het Autosalon van Parijs zal het nieuwe Chevrolet, zoals Daewoo vanaf januari zal heten, de eerste twee omgevormde modellen voorstellen. De Kalos is definitief, de Matiz is een prototype.

Bij de Kalos houdt de ombouwbeurt tot Chevrolet ook de introductie van een driedeurs in. Die is 3,88m lang, 1,67m breed en 1,50m hoog. Het model oogt sportiever dan de gelijknamige vijfdeurs omwille van aërodynamisch geoptimaliseerde accessoires aan de voor- en achterzijde, aangepaste bumpers en gewijzigde dorpels. Chevrolet’s inbreng blijft beperkt tot een gewijzigde grille. Aan de binnenzijde merken we extra opbergruimte en een duo-tone bekleding van het dashboard op.

De driedeurs zal leverbaar zijn met drie viercilinder benzinemotoren. De eerste is een 1.2l met 72pk, er is een 1.4 achtklepper met 83pk en een 1.4 zestienklepper met 94pk. De Kalos, die twee jaar geleden werd geïntroduceerd, neemt momenteel 42% van de Europese verkopen voor zijn rekening en is daarmee het belangrijkste model voor GM Daewoo.

De volgende Matiz wordt in de lente van volgend jaar verwacht. GM heeft daarmee blijkbaar andere plannen dan met de Kalos. De Matiz M3X concept is immers een indicatie van hoe het model er uit gaat zien, en dat is een grote evolutie. Omdat de afmetingen, de motor en het onderstel niet wijzigen ten opzichte van het model dat we nu kennen, lijkt het om een ver doorgedreven facelift te zullen gaan. De concept is voorzien van LED verlichting voor zowel de koplampen als de achterlichtunits. Die vormen een opvallend stijlelement. Chevrolet lijkt ook dit model wat sportiever te willen profileren. Door de algemene vormgeving (als de naar één punt toelopende lijnen in de motorkap) en accessoires als de dubbele centraal gemonteerde uitlaatdempers en 16-duims lichtmetalen velgen. Het dak bestaat voor een groot deel uit glas. Dat panoramadak kan overigens half geopend worden. Het interieur wordt gedomineerd door blauwe stoffen en metaalaccenten op de versnellingspook, het stuurwiel en de ventilatieopeningen.